Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 20 ноября 2025, 15:47

Мундеп из МО "Сампсониевское" решил отправиться на СВО

фото ЗакС политика Мундеп из МО "Сампсониевское" решил отправиться на СВО

Депутат МО "Сампсониевское" Эмиль Семочкин сообщил о намерении отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Он объявил о своем решении в социальных сетях 20 ноября. Муниципал подписал контракт и будет служить в качества санитара в медицинском отряде Военного клинического госпиталя ЛенВО. 

"На протяжении почти четырех лет я принимал участие в гуманитарных миссиях и занимался помощью нашим солдатам в тылу. Сейчас решил — пора. <...> Своих не бросаем, победа будет за нами", – написал Семочкин. 

Семочкин избирался в совет МО "Сампсониевское" в сентябре 2024 года от "Единой России". До избрания он работал в местной администрации муниципалитета. Сейчас ему 33 года. В 2014 году окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Отметим, Семочкин также возглавляет ООО "Защита", которое занимается производством оборудования для эвакуации раненых из зоны боевых действий. Среди модельного ряда компании – беспилотная платформа "Пчелка".

Константин Леньков / Фото: Эмиль Семочкин


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Сампсониевское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Семочкин Эмиль Сергеевич
Упоминаемые персоны
Семочкин Эмиль Сергеевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама