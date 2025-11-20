Мундеп из МО "Сампсониевское" решил отправиться на СВО

Депутат МО "Сампсониевское" Эмиль Семочкин сообщил о намерении отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Он объявил о своем решении в социальных сетях 20 ноября. Муниципал подписал контракт и будет служить в качества санитара в медицинском отряде Военного клинического госпиталя ЛенВО.

"На протяжении почти четырех лет я принимал участие в гуманитарных миссиях и занимался помощью нашим солдатам в тылу. Сейчас решил — пора. <...> Своих не бросаем, победа будет за нами", – написал Семочкин.

Семочкин избирался в совет МО "Сампсониевское" в сентябре 2024 года от "Единой России". До избрания он работал в местной администрации муниципалитета. Сейчас ему 33 года. В 2014 году окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Отметим, Семочкин также возглавляет ООО "Защита", которое занимается производством оборудования для эвакуации раненых из зоны боевых действий. Среди модельного ряда компании – беспилотная платформа "Пчелка".

Константин Леньков / Фото: Эмиль Семочкин