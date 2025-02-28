Депутат МО "Сампсониевское" запустил производство аппаратов для эвакуации раненых

Компания "Защита", которую возглавляет депутат МО "Сампсониевское" Эмиль Семочкин, запустила производство беспилотных платформ для эвакуации раненных в зоне боевых действий. Устройство называется "Пчелка". Оно способно вывозить раненных с линии боевого соприкосновения без угрозы потерь личного состава в зоне проведения специальной военной операции. Также с помощью "Пчелки" можно доставлять боеприпасы и провизию.

"Необходимость этих устройств обусловлена тем, что существует много труднодоступных мест, позиций, куда на обычной технике не подъехать без угрозы личному составу. Поэтому было принято решение начать производить беспилотные платформы типа "Пчелка". На сегодняшний день мы уже отправили на передовую 15 таких платформ, часть из них — на безвозмездной основе", - приводит слова Семочкина пресс-служба "Единой России".

По словам муниципала, машина способна перевозить грузы массой до 300 кг. Управление "Пчелкой" осуществляется дистанционно. Сейчас у компании заказали 35 таких устройств. Семочкин подчеркнул, что компания "Защита" занимается поддержкой военнослужащих с 2022 года. Кроме того, в компании трудоустроены участники СВО. Также гуманитарные грузы собирают и в муниципальном совете МО "Сампсониевское", в котором избран Семочкин.

"Собираем и передаем все необходимое вместе с волонтерами, с жителями нашего муниципального округа. Глава МО Сампсониевское Мария Рыбчак, сотрудники местной администрации оказывают в этом постоянную поддержку", - рассказал депутат.

Напомним, на этой неделе в Петербурге прошел съезд Совета муниципальных образований. На встрече губернатор города Александр Беглов поручил муниципалам оказывать всевозможную поддержку вернувшимся со спецоперации для адаптации к мирной жизни.

Константин Леньков / Фото пресс-служба "Единой России"