Беглов прибыл в Минск во главе делегации Петербурга

Делегация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым прибыла с официальным визитом в Минск, сообщили в Смольном утром 14 июля. Среди прочего, в ознаменование 25-летия партнерских связей между двумя городами запланированы Дни Петербурга в столице Белоруссии.

Ожидается, что в Минске Беглов встретится с главой Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым и подпишет с ним дорожную карту по сотрудничеству двух городов на 2026-2030 годы. Кроме того, в программе визита обозначены встречи с министром промышленности Белоруссии Андреем Кузнецовым и митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Также петербургская делегация намерена посетить ОАО "МАЗ" и другие предприятия, а заодно и храм святого преподобного Сергия Радонежского.

Члены делегации возложили цветы к монументу Победы. Также Беглов встретится с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Белоруссии. В рамках культурной программы состоится показ спектаклей Академического театра балета Бориса Эйфмана.

Проведение "Дней Санкт-Петербурга в Минске" обсуждалось в ходе рабочей встречи Беглова с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, которая состоялась в минувшем феврале. Тогда же стало известно, что из страны в Северную столицу планируют поставить более 230 тысяч тонн продукции растительного и животного происхождения.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-служба Смольного