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Муниципалы собрались на юбилейный съезд СМО

фото ЗакС политика Муниципалы собрались на юбилейный съезд СМО

Петербургские муниципалы 25 февраля собрались в КДЦ "Московский" для участия в юбилейном, 30-м съезде Совета муниципальных образований города. По традиции, перед собравшимися с докладом выступил губернатор города Александр Беглов. В зале находилось, по словам переизбранного председателя совета Всеволода Беликова, 825 человек. Максимальная вместимость площадки - 838 мест. 

В своем обращении Беглов предупредил собравшихся о предстоящих задачах, которые стоят перед органами местного самоуправления. В частности, он призвал активнее вовлекать пожилых петербуржцев в губернаторскую программу "Серебряный возраст", а также заявил о необходимости оказывать помощь военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения специальной военной операции, в адаптации к мирной жизни. 

"Достойно встретить наших героев специальной военной операции, которые будут возвращаться и уже возвращаются, – это очень важно. Они – новый фундамент патриотизма для города и всей страны. Когда мы их провожали, это были одни люди, сейчас – более сильные и мужественные. Но возвращаться им совсем не просто. И мы должны уже сегодня создавать для них и их семей все условия для адаптации к мирной жизни. Это наша с вами обязанность", - передает слова Беглова пресс-служба. 

Среди обещаний, озвученных Бегловым - стремление приведения зарплат муниципалов к уровню доходов государственных гражданских служащих. В городской администрации также напомнили, что с 1 января 2025 года у работников МСУ увеличены оклады, надбавки за особые условия труда. Другое заявление губернатора связано с благоустройством - это одно из немногих полномочий, которое закреплено за муниципальными образованиями. На сегодняшнем собрании в КДЦ Беглов заявил о решении давней проблемы МО. С 2026 года все новые детские и спортивные площадки будут реализовываться с уличным освещением. Сейчас процесс установки фонарей на новых площадок очень бюрократизированный. Вопрос необходимости сокращения сроков согласования таких работ с профильными ведомствами поднимался давно. 

"Принципиально важно, чтобы каждая из новых площадок была освещена. Работы по благоустройству и освещению необходимо синхронизированы. Соответствующие поручения отраслевым комитетам уже даны. – подчеркнул Александр Беглов. - Уверен, что вы поддержите и выполните моё предложение, и со следующего года все ваши проекты благоустройства будут включать и освещение. Подготовительную работу надо начинать уже сейчас. И надо обязательно спрашивать у жителей, как им удобно", - заявил губернатор перед депутатами.

За столом президиума съезда, кроме Беглова, заняли места прокурор города Виктор Мельник, вице-спикер городского парламента Николай Бондаренко, глава СМО Беликов, а также главный федеральный инспектор по Петербургу Павел Дашков из аппарата полпреда.

Как это обычно бывает, итогами взаимодействия с муниципалами поделились в прокуратуре. Мельник озвучил статистику: за прошедший год сотрудники ведомства направили более 100 замечаний к проектам нормативных актов органов местного самоуправления - всего за 12 месяцев прокуратура изучила более 2,5 тысяч НПА. Также в ведомстве следили за актуальностью муниципальных документов - более 1,2 тысячи раз прокуратура обращалась к муниципалам с просьбой устранить правовые пробелы. 

В ходе встречи вице-спикер ЗакСа Бондаренко от лица парламента вручил отличившимся муниципалам грамоты председателя Заксобрания. Их получили глава МО "Измайловское" Ольга Бубнова, глава МА МО "Прометей" Галина Кухарева, глава МА МО "№21" Марина Учаева, глава МО "Город Кронштадт" Наталия Чашина, глава МА МО "№65" Елена Саликова и глава администрации МО "Литейный округ" Елена Аникина. Благодарность от губернатора досталась главе МО "Горелово" Дмитрию Иванову и коллективу МО "Город Ломоносов" за успехи в благоустройстве округов. 

Завершая заседание, главы муниципальных образований с первыми лицами города сделали коллективное фото. Для некоторых муниципалов подобная съемка проходила впервые. Переизбраться в новый созыв после сентябрьских выборов смогла только треть мундепов. Фото: Смольный

Константин Леньков / Фото Смольный


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Бубнова Ольга Владимировна
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Иванов Дмитрий Аркадьевич
Пока еще нет голосов...
Чашина Наталия Фёдоровна
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Беликов Всеволод Федорович 
Бондаренко Николай Леонидович 
Бубнова Ольга Владимировна 
Иванов Дмитрий Аркадьевич 
Чашина Наталия Фёдоровна 




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