Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами ДТП с автобусом во Всеволожске

Авария с участием автобуса и внедорожника во Всеволожске привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали 17 августа в ведомстве. Силовик затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с происшествием.

Само ДТП произошло в пятницу, 15 августа на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова во Всеволожске. Рейсовый автобус № 6 и автомобиль Land Cruiser столкнулись и вылетели в канаву, госпитализация потребовалась обоим водителям и пассажиру автобуса. Как сообщалось, один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.

По факту ДТП СК по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Теперь Бастрыкин ждет доклад и. о. руководителя СУ СК по Ленобласти Дмитрия Митяева касательно предварительных и окончательных результатов расследования. Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах мошеннических действий в отношении 88-летней петербурженки — бывшей узницы фашистского концлагеря. Согласно данным полиции, пожилая женщина отдала злоумышленникам все свои сбережения на общую сумму 210 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: прокуратура Ленинградской области