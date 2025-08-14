ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 14 августа 2025, 10:35

Бастрыкину доложат об мошенничестве в отношении бывшей узницы концлагеря

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой представить доклад об обстоятельствах мошеннических действий в отношении 88-летней петербурженки, сообщила пресс-служба ведомства 14 августа. Она передала мошенникам 210 тысяч рублей.

Как говорится в публикации, 88-летняя пенсионерка из Калининского района, бывшая узница концлагеря, лишилась всех свои сбережений из-за мошенников. По данным полиции, в начале августа пенсионерка передала курьеру 210 тысяч рублей после звонков неизвестных. 

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), а 12 августа была задержана подозреваемая женщина-курьер. Петербургский Следком инициировал передачу в свое производства дела, возбужденного ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, днем ранее Роскомнадзор сообщил о "частичном ограничении" голосовых звонков в иностранных мессенджерах. В ведомстве объяснили эту меру борьбой с преступниками, использующими зарубежные сервисы для обмана россиян. 

Анастасия Луценко, фото: сайт Следкома


