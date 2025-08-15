Трое пострадали при столкновении рейсового автобуса и внедорожника во Всеволожске

Полиция Всеволожского района Ленобласти устанавливает обстоятельства столкновения рейсового автобуса и внедорожника, сообщила пресс-служба ведомства 15 августа. В результате ДТП пострадали три человека.

Как говорится в публикации, сообщение о столкновении рейсового автобуса № 6 с автомобилем Land Cruiser поступило в полицию района около 10:20. По данным ведомства, ДТП произошло на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова во Всеволожске. В результате оба транспортных средства съехали в кювет.

В момент происшествия в салоне автобуса находились 10 пассажиров. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали трое – оба водителя и пассажир автобуса. Всех пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжёлом состоянии.

На место происшествия работают сотрудники ГАИ, а также аварийных и специализированных служб, чью работу координирует исполняющий обязанности городского прокурора Михаил Семека. Полиция устанавливает все детали и обстоятельства аварии. Свою проверку также начала прокуратура Всеволожского района.

Напомним, в начале августа на автодороге "Кола" во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись рейсовый автобус № 565 и фура. Тогда пострадали шесть человек, включая одного подростка. В МВД возбудили дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ), в СК – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти