СК возбудил уголовное дело из-за столкновения грузовика и автобуса на "Коле"

Следственный отдел по Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, сообщила пресс-служба ведомства 8 августа. Пострадали шесть человек, включая одного подростка.

ДТП произошло 7 августа около 20:00 на 22-м километре автодороги "Кола" во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщили в полиции, на трассе столкнулись рейсовый автобус маршрута № 565 и фура. В результате в тяжелом состоянии были госпитализированы 36-летний водитель грузовика, его 15-летний пассажир и две пассажирки автобуса 87 и 55 лет. Кроме того, с различными травмами в больницу были доставлены 54-летний водитель автобуса и 43-летний мужчина.

На место происшествия выехали сотрудники Следкома, полиции, МЧС и ряда других ведомств. Помимо СК, уголовное дело также возбудило МВД. В полиции происшествие классифицировали как нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Напомним, ранее уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), было возбуждено из-за столкновения туристического автобуса и грузового поезда. Происшествие произошло утром 4 августа вблизи станции Инема в Ленобласти. В результате столкновения 68-летняя женщина скончалась на месте, еще 14 человек были доставлены в больницу из-за травм разной степени тяжести. Обвинение было предъявлено водителю автобуса, в качестве меры пресечения суд избрал ему запрет определенных действий.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба полиции