Суд не стал арестовывать водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти

Приморский районный суд Петербурга 6 августа избрал меру пресечения Евгению Ивашову, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшему по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), из-за ДТП с участием автобуса и грузового поезда. Фигуранту дела назначили запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, 4 августа водитель автобуса Ивашов на перегоне между станциями Лодейное Поле и Олонец, не убедившись в безопасности своего маневра, нарушил ПДД и выехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. На перегоне автобус столкнулся с грузовым поездом, следовавшим в Волхов. В результате происшествия скончалась пассажирка автобуса, еще несколько человек были доставлены в медучреждения.

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого. Ивашов против помещения под стражу возражал. Суд в итоге назначил ему запрет определенных действий. На время следствия Ивашову будет запрещено покидать муниципалитет, где проживает, кроме как для посещения работы. Ему также нельзя общаться со свидетелями по делу, обращаться в СМИ и переписываться в интернете.

Напомним, столкновение туристического автобуса и грузового поезда произошло утром 4 августа возле железнодорожной станции Инема в Ленобласти. В результате происшествия 68-летняя женщина скончалась на месте, еще 14 человек доставили в больницу из-за травм разной степени тяжести. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее за собой смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Полиция в свою очередь возбудила дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Ивашов был задержан 5 августа.

фото: пресс-служба Западного МСУТ