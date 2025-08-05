СК задержал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти

Ленинградский следственный отдел на транспорте задержал водителя туристического автобуса, столкнувшегося с грузовым поездом в Ленинградской области 4 августа, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ 5 августа. В результате аварии погибла одна женщина.

"В ходе предварительного следствия установлено, что причиной столкновения стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, проигнорировавшим запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде", - говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании водителю меры пресечения. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

Напомнив, столкновение туристического автобуса и грузового поезда произошло утром 4 августа возле железнодорожной станции Инема в Ленобласти. В результате происшествия 68-летняя женщина скончалась на месте. По данным Западного МСУТ, еще 14 человек доставили в больницу из-за травм разной степени тяжести.

Напомним, ведомство возбудило дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее за собой смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Западного МСУТ