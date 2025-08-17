В ОП предложили опубликовать список рекомендованных имен для детей

На портале госуслуг следовало бы опубликовать список рекомендованных имен для детей, заявил в беседе с ТАСС глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии Сергей Рыбальченко. Он же высказался за введение ограничений для родителей на выбор неблагозвучных и "неодушевленных" имен для новорожденных.

В качестве примера неподобающих "неодушевленных" имен Рыбальченко назвал "стол, трактор, айфон". По его мнению, запрет на них позволил бы защитить права ребенка, который в противном случае мог бы столкнуться с насмешками и травлей со стороны сверстников. "Ограничение возможности родителей в выборе, подчеркну, неблагозвучного имени — это будет, прежде всего, защита интересов ребенка", — отметил член ОП.

При этом Рыбальченко отметил, что в России проживают сотни национальностей с их традиционными именами, и это культурное разнообразие не следует упускать из виду. Вопрос следует решать с участием ОП, родительских организаций и региональных властей, а начинать следует с размещения рекомендованного перечня имен на "Госуслугах", добавил он.

В случае, если ни одно из представленных с списке имен не удовлетворит родителей, они могли бы зарегистрировать свой вариант, продолжил общественник. Однако же, в таком случае им придется "объяснить выбор и, возможно, потребуется согласие регионального уполномоченного по правам ребенка", поделился он соображениями на этот счет.

В январе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил разрешить несовершеннолетним менять имена в случае травли, даже если родители выступают против. При этом он упомянул некоторые имена из числа тех, которые москвичи присваивали своим детям. Среди них оказались Люцифер, Донателла, Европа и имена героев компьютерной игры Dota 2, такие как Инвокер, Мирана и Лунара.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру