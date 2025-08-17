Полиция задержала петербуржца за разбитое стекло троллейбуса

Сотрудники полиции Кировского района задержали петербуржца по делу о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ), сообщили 17 августа в ГУ МВД по региону. Причиной для этого стала жалоба на разбитое стекло в троллейбусе.

Информация об инциденте поступила в полицию около полудня 10 августа. В сообщении говорилось о том, что около дома № 56 по проспекту Ветеранов неизвестный гражданин разбил ударом руки стекло двери троллейбуса № 37 и покинул место происшествия.

Нанесенный действиями гражданина ущерб оценили в 47,6 тысячи рублей.

Спустя неделю, 16 августа, подозреваемый был задержан. Им оказался 38-летний местный житель. Как уточнили в полицейском Главке, гражданин не трудоустроен.

Ранее уголовное дело о вандализме было возбуждено из-за порчи детских рисунков о Великой Отечественной войне на Аллее Славы на улице Федора Абрамова. По этому делу была задержана 30-летняя неработающая жительница Парголово.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру