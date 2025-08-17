Беглов поучаствовал в церемонии в честь прибытия мощей святителя Тихона

Губернатор Александр Беглов поучаствовал в торжествах в честь прибытия в Петербург мощей святителя Тихона (в миру — Василия Беллавина), сообщили 17 августа в администрации главы города. Ковчег с мощами привезли в Казанский собор из Донского монастыря в Москве к 100-летию кончины православного деятеля.

Мощи встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В честь их прибытия в соборе провели литургию.

"Молодой Василий Беллавин приехал сюда как студент Санкт-Петербургской духовной академии. Его духовное становление проходило именно в Северной столице. Здесь он получил глубокие знания. Здесь проявил особый дар — умение находить общий язык с людьми самых разных взглядов и сословий", — высказался Беглов.

Как отмечается, мощи Тихона пробудут в Петербурге до 20 августа. Во все четыре дня к ним будет открыт доступ для верующих, а духовенство будет совершать молебны с акафистом святителю.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский также не обошел вниманием прибытие мощей. В своем telegram-канале он пригласил подписчиков в Казанский собор с тем, чтобы "почтить память пастыря, который остался с народом в трудные времена".

Святитель Тихон родился в 1865 году, в 1888 году принял монашеский постриг. После восстановления патриаршества был избран в 1917 году патриархом Московским и всея Руси. Скончался духовный деятель в 1925 году, а в 1989 году был причислен к лику святых.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного