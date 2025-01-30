В Госдуме предложили разрешить детям менять имена из-за травли

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил дать детям право сменить имя до совершеннолетия в случае травли, даже если родители против. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает 30 января ТАСС.

Даванков отметил, что в 2023 году только в Москве новорожденным присвоили более 7 тысяч различных имен, среди которых Люцифер, Донателла, Европа и даже персонажи из компьютерной игры Dota 2 — Инвокер, Мирана и Лунара. По его словам, такие необычные имена могут стать причиной насмешек и травли в школе.

Парламентарий предложил разрешить органам ЗАГС менять имя ребенка по его заявлению и подтверждению представителя образовательной организации. При этом новое имя должно быть выбрано из списка традиционных российских имен. Такой подход, по мнению Даванкова, позволит защитить интересы детей и избежать необоснованной смены имени.

Напомним, в конце декабря в Госдуме предложили создать службы примирения и медиации для помощи жертвам буллинга в школах, а органы местного самоуправления могут наделить правом создавать такие службы в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

фото: ЗАКС.Ру