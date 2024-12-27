В Госдуме предложили создать службы примирения для помощи жертвам буллинга

В российских школах могут появиться службы примирения и медиации для помощи жертвам буллинга. Соответствующая норма будет включена в законопроект о профилактике травли, рассказал председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в интервью ТАСС 27 декабря.

Метелев отметил, что такие службы должны работать на постоянной основе, а не от случая к случаю. Также предлагается наделить органы местного самоуправления правом создавать службы примирения в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В законопроекте будет дано определение травли. По словам Метелева, травлей будет считаться систематическое причинение физического или психического страдания. Он уточнил, что учителей обяжут фиксировать случаи буллинга и передавать информацию в комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас школы, по его словам, часто замалчивают такие инциденты, однако новый закон сделает информирование обязательным.

Напомним, законопроект, направленный на борьбу с буллингом и усиление ответственности за травлю в молодежной среде, будет рассмотрен в Госдуме в 2025 году.

фото: ЗАКС.Ру