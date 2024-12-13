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Новости 15:18

В Госдуму внесут законопроект о профилактике буллинга среди молодежи

фото ЗакС политика В Госдуму внесут законопроект о профилактике буллинга среди молодежи

На начало 2025 года запланировано рассмотрение в Государственной думе законопроекта, направленного на борьбу с буллингом и усиление ответственности за травлю в молодежной среде, об этом  13 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова главы комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев.

"Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи", – заявил Метелев в ходе заседания профильного комитета.

Инициатива предусматривает внедрение системного подхода к профилактике травли. В частности, законопроект впервые формулирует понятие "травля". Оно охватывает систематические умышленные действия несовершеннолетних, направленные на унижение достоинства личности, выражающиеся в физической или психологической формах. Эти действия не влекут административной или уголовной ответственности, но требуют педагогического вмешательства.

Напомним, что в конце октября по поводу буллинга высказывалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она предложила ввести уголовную или административную ответственность за буллинг в школе. 

Фото: ЗАКС.Ру


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