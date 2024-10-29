Москалькова предложила наказывать за травлю в школах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести уголовную или административную ответственность за буллинг в школе, поскольку в настоящий момент наказание за это антиобщественное явление отсутствует, передала 29 октября "Парламентская газета".

По ее словам, последствия травли для ребенка могут быть серьезнее, чем от клеветы: школьник может замкнуться и получить тяжелую психологическую травму. Москалькова полагает, что введение ответственности могло бы помочь в борьбе с этим явлением и предоставить возможность изучить практику применения подобных мер.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поддержал инициативу, добавив, что система "двоек за поведение" неэффективна для улучшения взаимоотношений между учениками. По его мнению, нужен закон о профилактике травли, поскольку агрессия усиливается из-за публикаций в интернете, набирающих миллионы просмотров. Он также предложил добавить в программу педагогических вузов курс по выявлению и предотвращению буллинга в школах.

Напомним, что 9 октября Москалькова поделилась переживаниями по поводу искусственного интеллекта и его ошибок, за которые приходится расплачиваться людям.

фото: ЗАКС.Ру