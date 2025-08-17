Узбекистан поможет сотне соотечественников вернуться из Петербурга

Власти Узбекистана помогут вернуться из Петербурга к себе на родину более чем сотне соотечественников, сообщило 17 августа информационное агентство "Дунё". Речь идет о гражданах страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как отмечается, помощь гражданам Узбекистана окажут в рамках благотворительной акции, которая проходит с 30 июля по 30 августа при содействии генконсульства среднеазиатской страны. Им предоставят сертификаты на возвращение и авиабилеты, вылет запланирован на 18 августа.

Также информагентство сообщило о предоставлении материальной помощи 33 гражданам Узбекистана, в том числе находящимся в центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее стало известно о планах Смольного увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году. Патент на работу необходимо получать гражданам из стран, не входящих в ЕАЭС. Это, например, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, а также ряд других государств.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру