Поляков, Ситов и Ходосок сходили в обновленную Кронштадтскую баню

После ремонтных работ открылись Кронштадтские бани. Первыми заведение посетили вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов и депутат Заксобрания Петербурга Александр Ходосок. Они осмотрели новые помещение городских бань.

"Бани — это не только про отдых. Это важнейшая часть социальной инфраструктуры. Для горожан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде, они функционируют как помывочные. Поэтому для льготников и малоимущих установлены специальные тарифы. Разницу в оплате покрывает бюджет Петербурга", - сообщил в своих соцсетях Поляков 16 августа.

Как отметили в комитете по промполитике, за год в банях модернизировали инфраструктуру и ключевые зоны банного комплекса. Также полностью обновлены мужское и женское отделения, инженерные сети и система вентиляции. Еще для создания безбарьерной среды установили пандус и лифт-подъемник.

Власти Петербурга намерены до конца 2026 года отремонтировать 22 банных комплекса на территории города. Идея о масштабном обновлении таких учреждений принадлежит губернатору Петербурга Александру Беглову, который "очень любит баню".

Константин Леньков / Кадр из видео Кирилла Полякова