ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16 августа 2025, 16:21

Поляков, Ситов и Ходосок сходили в обновленную Кронштадтскую баню

фото ЗакС политика Поляков, Ситов и Ходосок сходили в обновленную Кронштадтскую баню

После ремонтных работ открылись Кронштадтские бани. Первыми заведение посетили вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов и депутат Заксобрания Петербурга Александр Ходосок. Они осмотрели новые помещение городских бань.  

"Бани — это не только про отдых. Это важнейшая часть социальной инфраструктуры. Для горожан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде, они функционируют как помывочные. Поэтому для льготников и малоимущих установлены специальные тарифы. Разницу в оплате покрывает бюджет Петербурга", - сообщил в своих соцсетях Поляков 16 августа. 

Как отметили в комитете по промполитике, за год в банях модернизировали инфраструктуру и ключевые зоны банного комплекса. Также полностью обновлены мужское и женское отделения, инженерные сети и система вентиляции. Еще для создания безбарьерной среды установили пандус и лифт-подъемник. 

Власти Петербурга намерены до конца 2026 года отремонтировать 22 банных комплекса на территории города. Идея о масштабном обновлении таких учреждений принадлежит губернатору Петербурга Александру Беглову, который "очень любит баню". 

Константин Леньков / Кадр из видео Кирилла Полякова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович
Ходосок Александр Владимирович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама