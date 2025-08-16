В Петербурге открылся "Корейский дом"

Корейская национально-культурная автономия Петербурга намерена продвигать культуру своего народа в Петербурге с помощью площадки "Корейский дом". Открытие центра состоялось 16 августа, передает ТАСС.

"В этом доме будут проходить занятия по корейскому языку, по игре на традиционных музыкальных инструментах и спортивные мероприятия, в том числе по традиционным видам единоборств. Это для всех, кто интересуется корейской культурой, мы рады видеть всех", - цитирует ТАСС слова президента автономии Дмитрия Пака.

Культурный центр расположен на Таллинской улице. Как пояснил Пак в беседе с журналистами, открытие планировалось еще десять лет назад, однако длительное время не удавалось найти подходящее помещение.

На мероприятии присутствовали чиновники из администрации Петербурга и Ленинградской области, а также представители генерального консульства Республики Кореи в Петербурге.

Константин Леньков / Фото Комитет МСУ Ленинградской области