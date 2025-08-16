Одному из обидчиков двойника Ленина предъявили обвинение

В Петербурге предъявили обвинение одному из трех нападавших на пожилого мужчину, похожего на Ленина. Обидчику вменяют хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК). Остальные нападавшие не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении их родителей составили административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП).

"По данным следствия, в июле текущего года трое подростков беспричинно избили пожилого мужчину на детской площадке, расположенной на улице Костюшко. В ходе расследования уголовного дела злоумышленники установлены. Одному из них предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал", - сообщили в Следственном комитете 16 августа.

Ранее в полиции рассказывали о задержании участников драки. Среди них были ученики 7-го и 8-го классов. В начале августа в соцсетях стало распространяться видео, на котором трое бьют пожилого человека в образе Владимира Ленина. После одного из ударов двойник политического деятеля теряет сознание и падает на землю.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру