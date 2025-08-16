Путин о переговорах с Трампом: Это приближает нас к нужным решениям

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле членов высшего руководства страны, чтобы рассказать о деталях состоявшегося разговора с лидером США Дональдом Трампом. В открытой части встречи, о которой рассказали в пресс-службе Кремля, Путин положительно отозвался о прошедшем саммите.

"Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. <...> Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - заявил Путин.

Визит на Аляску российский президент назвал своевременным и "весьма полезным". За три часа ему удалось обсудить все направления взаимодействия двух стран. Основной темой беседы стало урегулирование конфликта на Украине.

Среди участников совещания по итогам переговоров оказались глава правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа в Анкоридже. По итогам переговоров, как выразился Трамп, заключить сделку не удалось, однако стороны достигли некоторого прогресса.

Константин Леньков / Фото Кремль