Фигурантов дела Невского РЖА заподозрили в создании преступного сообщества

Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу 20 ноября. Подозреваемыми по нему проходят четверо горожан, которые ранее также стали фигурантами дела о мошенничестве в жилищном агентстве Невского района.

По версии следствия, в январе 2023 года директор и сотрудники жилагентства создали преступное сообщество и распределили роли в нем. "Цель сообщества заключалась в систематическом совершении тяжких преступлений против собственности с целью хищения имущества путем обмана в особо крупном размере", — полагают в ведомстве.

Месяцем ранее стало известно о задержании восьми человек по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), касающемуся Невского РЖА. По версии следствия, фигуранты могут быть причастны к фиктивному трудоустройству не менее 62 человек в качестве дворников. Предварительно, размер хищений составил не менее 70 млн рублей. Также обвиняемым вменяется организация въезда в Россию нелегальных мигрантов и заключение четырех контрактов с охранной фирмой без выполнения прописанных документом услуг. В последнем случае сумма похищенных средств может превышать 3 млн рублей.

В числе задержанных оказались директор жилагентства Андрей Соколов и депутат МО "Оккервиль" Денис Маткаш. Обоих суд арестовал до 21 декабря.

