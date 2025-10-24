Суд арестовал депутата МО "Оккервиль" Дениса Маткаша по делу о мошенничестве

Октябрьский районный суд Петербурга 24 октября отправил в СИЗО депутата МО "Оккервиль" от "Российской партии пенсионеров" Дениса Маткаша, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мундепа обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он пробудет под стражей минимум два месяца, до 21 декабря.

По версии следствия, он совместно с директором государственного казённого учреждения "Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга" Андреем Соколовым похитил свыше 3,5 млн рублей. Бюджетные деньги были выделены на охрану зданий на проспекте Обуховской Обороны и на набережной реки Оккервиль. В правоохранительных органах полагают, что фактически охранные услуги не оказывались.

Депутата задержали и предъявили ему обвинение 22 октября. Свою вину он не признал. Всего по делу о возможных хищениях в РЖА Невского района проходят восемь человек.

Денис Маткаш избрался в муниципальный совет "Оккервиль" в сентябре 2024 года. На момент избрания он занимал должность генерального директора ООО "КонсалТендер".

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру