Жена и брат основателя iGooods Куниса выступили в суде

В Петроградском районном суде 23 октября состоялось первое заседание по существу дела в отношении предпринимателя Григория Куниса, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Основателя iGooods преследуют из-за переводов на счета Фонда борьбы с коррупцией*. С конца июля он находится в СИЗО.

В начале заседания помощник районного прокурора Михаил Русских, который ранее был гособвинителем на процессе по делу в отношении Дарьи Козыревой, зачитал обвинительное заключение, согласно которому в период с августа 2021 года по февраль 2022 года Кунис, "имея преступный умысел", сделал семь переводов на счета ФБК*. Общая сумма отправленных средств составила 3,5 тысячи рублей.

— Признаю в полном объеме, — заявил Кунис в ответ на вопрос судьи о том, понятно ли ему обвинение и признает ли он вину.

Адвокаты ходатайствовали о допросе в качестве свидетелей жены и брата Куниса, которые дожидались в коридоре вызова в зал. Прокурор не возражал. Первой в зал ввели супругу подсудимого Татьяну, с которой он в браке 15 лет. У них два несовершеннолетних ребенка, а также взрослый сын. Кроме того, Кунис помогает своим пожилым родителям, добавила она.

— Заботливый, домашний, ответственный человек, который много времени уделяет семье и детям, — охарактеризовала Татьяна своего мужа.

По ее словам, Кунис проводил много времени с детьми, они выезжали в походы пешком и на байдарках, вместе собирали пазлы, делали домашние задания и общались. Дети скучают без отца, заявила она. Созвониться у них не получается, поэтому общение между ними происходит по переписке.

Говоря о работе супруга, она напомнила, что Кунис возглавлял Альянс независимых региональных издателей, занимался разными медиапроектами, а также был основателем сервиса доставки еды iGooods. О последней компании она отозвалась как об "очень ориентированной на людей" и отдельно упомянула деятельность сервиса во время пандемии ковида. Татьяна также рассказала о том, как ее муж помогал через пожертвования общественным проектам, включая "Ночлежку". Упоминала она и участие супруга в организации "Бессмертного полка".

Заявления свидетельницы, что уже после задержания Куниса она по его просьбе продолжала переводить деньги на благотворительность, заинтересовали помощника прокурора Русских. Он зачитал сведения о нескольких проводках, сделанных Татьяной, и поинтересовался, зачем это было сделано. Татьяна затруднилась дать однозначный ответ и предположила, что это могло быть связано с прежними обязательствами ее мужа или же с намерением продолжать заниматься благотворительностью. "Я понял, то есть это было в рамках своего большого сердца", — резюмировал услышанное гособвинитель.

Следом настал черед выступать брату Куниса Дмитрию. "Исключительно положительно могу Григория охарактеризовать, с первого дня [жизни] могу это подтвердить", — начал он свою речь. По рассказу свидетеля, они вместе росли в одной комнате, родной брат во многом подавал ему пример. Отдельно он упомянул моральные и деловые качества брата, а также способности. Кунис поддерживает своих родителей и детей и является "активным членом большой семьи", высказался он.

— Григорий является патриотом своей страны, патриотом Петербурга, — отдельно отметил Дмитрий.

Свидетель рассказал о роли подсудимого в издании бесплатной газеты "Мой район", которую тот возглавлял на протяжении 15 лет. Издание выходило в Петербурге с 2002 по 2018 год, также его выпускали в Москве. По мнению Дмитрия, газета помогала малому и среднему бизнесу, поскольку в ней публиковались объявления предпринимателей. Также "Мой район" рассказывал о социальной повестке, рассказывала о проблемах самих районов Петербурга.

— Второй проект, которым Гриша занялся в 2012 году, это был "Бессмертный полк". Гриша за свой счет, по своей собственной инициативе, за свои деньги, тратя свое личное время, организовал в Петербурге это шествие. Придумали его Гришины знакомые в Томске, но привнес в Петербург эту идею именно Григорий, — заявил свидетель.

По словам Дмитрия, в работе над "Бессмертным полком" его брат "базировался на том, что это исключительно добровольное, исключительно неполитическое, а патриотическое движение, которое позволяет общаться поколениям: детям, родителям, внукам и обеспечивает большую историческую преемственность и память, которая идет сквозь поколения".

Рассказал свидетель и о работе своего брата над сервисом iGooods. По его оценке, Кунис был пионером в этом направлении и его заслуга заключается в том, что теперь в Петербурге и России столь развиты сервисы доставки. "Это не просто бизнес, это социально ориентированный бизнес, который приносит в городскую среду пользу", — выразил мнение Дмитрий Кунис.

— Я считаю, что каждый человек может совершить ошибку в жизни. И Гриша совершил ошибку. Он эту ошибку признал сразу же, не отпирался ни от чего. Он содействовал следствию. И я считаю, что тот баланс пользы, которую Григорий приносил всегда обществу и городу, по сравнению с той ошибкой, которую он признал, он совершенно дисбалансный, — завершил выступление брат подсудимого.

Следующее заседание состоится 10 ноября. На нем планируют выслушать вызванных в суд свидетелей со стороны обвинения.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру

