Актрису Аглаю Тарасову приговорили к трем годам условно

Домодедовский городской суд приговорил к трем годам условно актрису Аглаю Тарасову по делу о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ) из-за вейпа с запрещенным веществом, сообщил 26 ноября ТАСС. Также она должна будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее днем прокурор ходатайствовал о назначении ей 3,5 года условного срока.

В суде Тарасова просила дать ей возможность вернуться в профессию. "Это ударило по моим зрителям, я хочу попросить у них прощения... Прошу, ваша честь, дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу", — передает слова актрисы РИА Новости.

Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 28 августа. Актриса возвращалась из Израиля, при ней был вейп с запрещенным веществом внутри. В начале сентября следствие просило суд отправить ее под домашний арест, однако в итоге ей назначили запрет определенных действий.

Андрей Казарлыга