Новости 27 ноября 2025, 11:43

Беглов поздравил Фабио Мастранджело с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 ноября направил поздравление художественному руководителю Музыкального театра им. Шаляпина Фабио Мастранджело с юбилеем  Сегодня деятель культуры отмечает свое 60-летие. 

"Ваш блестящий талант и большой вклад в культуру России стали настоящим даром для всего музыкального сообщества нашей страны. Благодаря творческому вдохновению и многолетнему труду Вы прошли путь от молодого пианиста до знаменитого дирижера, продолжателя общемировых прославленных традиций", – говорится в обращении Беглова. 

Глава города поблагодарил Мастранджело за преданность искусству и Петербургу. По его мнению, худрук театра по праву заслужил признание публики и профессионального сообщества. 

Отметим, накануне Законодательное собрание проголосовало за присвоение Мастранджело почетного знака "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга". Кроме него, знака отличия удостоились еще 17 человек, среди которых представители силовых ведомств и другие деятели культуры. 

Мастранджело уроженец Италии. В 2011 году он получил российское гражданство. С 2013 года возглавляет Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр им. Шаляпина, который в прошлом назывался "Театр Мюзик-Холл".

