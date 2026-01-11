Пулково собирается обслужить 69 тысяч пассажиров за день

Петербургский аэропорт Пулково сообщил 11 января о том, что в полном объеме выполняет полетную программу, а последствия субботнего снегопада минимизированы. Всего за день воздушная гавань рассчитывает обслужить 538 рейсов и около 69 тысяч пассажиров.

"Последствия вчерашней непогоды в Петербурге и столице минимизированы. Службы аэропорта обеспечили бесперебойную работу Пулково в непростых метеоусловиях", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Всего в субботу операционные службы Пулково расчистили свыше 350 га аэродромных территорий. По оценке пресс-службы, это соответствует площади 500 футбольных полей.

Накануне непогода обрушилась на Петербург. Как сообщал комитет по благоустройству, в ночь с пятницы на субботу в городе выпало 9,3 см снега. К вечеру городская прокуратура сообщила, что ставит на контроль уборку снега в городе. Надзорное ведомство пообещало принять решение о мерах реагирования по результатам проводимых проверок.

Андрей Казарлыга / Фото: Аэропорт Пулково