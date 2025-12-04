ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 4 декабря 2025, 20:01

Кропачев провел заседание по проведению отопительного сезона

фото ЗакС политика Кропачев провел заседание по проведению отопительного сезона

Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев 4 декабря поручил энергетическим предприятиям перевести аварийные бригады в режим повышенной готовности во время январских каникул. Заявление прозвучало на заседании комиссии по проведению отопительного сезона в преддверии новогодних праздников, где обсудили готовность аварийных служб к внештатным ситуациям.

По итогам собрания в Петербурге ввели мораторий на проведение земляных работ в охранных зонах теплосетей. Также вице-губернатор поручил обеспечить исправность и готовность дизельных генераторов и блок-модульных котельных. 

"Отопительный сезон стартовал больше двух месяцев назад. Всё это время одна из наших ключевых задач – поддержание высокого уровня готовности энергетиков, который позволяет предотвращать или оперативно ликвидировать любые нештатные ситуации", – заявил Кропачев.

До этого жилищный комитет Петербурга сообщал, что за два месяца со старта отопительного сезона в городе произошло 149 аварий на инженерных коммуникациях, что на треть больше, чем за аналогичный период предыдущего 2024 года.

Кирилл Дудров / Фото: Сергей Кропачев


