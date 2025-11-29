"Прямая линия" с Бегловым пройдет 9 декабря

Под конец 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов решил провести прямую линию. Она состоится вечером 9 декабря в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Глава города решил посвятить свое выступление программе "10 приоритетов развития".

"В этом году поговорим о нашей стратегической программе "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга". Её мы разрабатывали вместе с вами. Обсудим, как будет меняться город в ближайшие годы", – написал Беглов в своих соцсетях.

Беглов заявил, что ждет вопросы от горожан. Их собирают на личной странице губернатора "ВКонтакте" и по телефону 8(812)246-79-49. Обычно в эфире звучат заранее отобранные вопросы. Дозвониться в студию у горожан не получится.

В 2024 году итоговая прямая линия с губернатором состоялась 12 декабря. Она продолжалась три часа, что стало рекордом.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру