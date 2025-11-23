Вице-губернатор Пиотровский рассказал, как бороться с выгоранием на работе

По мнению вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, в борьбе с выгоранием на работе помогает спорт. Своим видением решения профессиональной проблемы он поделился в социальных сетях, рассказывая о прошедших встречах со слушателями менторских программ для будущих чиновников в Корпоративном университете Смольного.

"Одна из актуальных тем — выгорание, и способы его предотвратить. Здесь я всем рекомендую находить время на занятия спортом. Тем более в Смольном есть беговой клуб. Это классная возможность, во-первых, как минимум раз в неделю потренироваться, во-вторых, пообщаться с коллегами в нерабочей обстановке", – написал Пиотровский.

Судя по социальным сетям членов правительства Петербурга и других высокопоставленных чиновников, например, глав комитетов, в Смольном регулярно занимаются предотвращением выгорания на работе. Так, сам Пиотровский активно занимается спортом и практически каждый свой день начинает с пробежки по Комарово.

Его коллега, вице-губернатор Алексей Корабельников, минимум с весны "старается полюбить бег" и принимает участие во множестве соревнований. Также среди заядлых бегунов Смольного можно выделить руководителя аппарата Корабельникова Маргариту Сахартову, которая тренируется на набережных Васильевского острова, председателя комитета по промполитике Александра Ситова, главу комитета финансов Светлану Енилину и других госслужащих.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру