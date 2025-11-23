Муниципал
Муниципал 23 ноября 2025, 16:17

Глава МО "Автово" открыл лыжный сезон

фото ЗакС политика Глава МО "Автово" открыл лыжный сезон

На выходные глава МО "Автово" Илья Шмаков отправился в Ленинградскую область. Муниципал посетил горнолыжную площадку в Кавголово. По его словам, снега в регионе уже выпало достаточно для открытия лыжного сезона. Видеозарисовками из поездки муниципал поделился в своих соцсетях 23 ноября. 

– Прекрасная погода, идет небольшой снег, под ногами уже много снега. Замечательное настроение. А в городе дождь, – рассказал Шмаков. 

Отметим, впервые в этом сезоне Шмаков опробовал лыжню еще в середине месяца, на следующий день после первого снега. 

Шмаков уже длительное время занимается лыжами и периодически принимает участие в спортивных соревнованиях. Например, в 2023 году он занял первое место в своей возрастной категории среди мужчин в корпоративной лиге "Лыжни России". Тогда мундеп преодолел пять километров в свободном стиле за 16 минут. 

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский делился личными рекомендациями о том, как бороться с выгоранием на работе. По его мнению, в этом помогают регулярные занятия спортом. 

Константин Леньков / Фото: Илья Шмаков


МО Автово
Шмаков Илья Владимирович
