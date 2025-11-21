Глава Колпинского района вышел на ковер с директором "Ижорца"

Пятничный вечер глава администрации Колпинского района Николай Гордей провел в спортвном зале. Оказалось, чиновник увлекается самбо. Его спарринг-партнером стал директор спортивно-оздоровительного комплекса "Ижорец" Тимур Овчаренко. Фотографиями с тренировки глава района поделился в своих соцсетях 21 ноября.

"Считаю, что главе района особенно важно заниматься спортом: это и здоровье, и энергия, и ясная голова для принятия решений. Отличная перезагрузка после рабочего дня!", – написал Гордей в своих соцсетях, отметив, что личный пример – лучшая мотивация.

Гордей поблагодарил директора комплекса за время, уделенное на дружеский поединок. Чиновник выразил надежду, что общими усилиями район станет еще более спортивным.

Отметим, главы района Петербурга редко делятся своими спортивными достижениям. Исключение – глава Красногвардейского района Андрей Хорт, который практически профессионально занимается практической стрельбой.

Константин Леньков / Фото: Николай Гордей