Гендиректором "Газпром Арены" назначили Викторию Кондратьеву

Викторию Кондратьеву назначили генеральным директором "Газпром Арены", сообщила 6 ноября пресс-служба футбольного клуба "Зенит". Новый руководитель стадиона уже приступила к своими обязанностями.

Кондратьева родилась 17 июня 1971 года в Ленинграде. В 1993 году окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена, а в 2001 году окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

В пресс-службе клуба отметили, что женщина имеет богатый опыт работы в сфере гостеприимства и управления различными спортивными объектами. Кроме этого, она имеет профессиональные награды различных международных спортивных федераций.

До этого пост генерального директора "Газпром Арены" занимал Владимир Литвинов. Об его уходе после 18 лет работы на своей должности стало известно 6 ноября. Кондратьева работала его заместителем.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру