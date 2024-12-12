Беглов установил рекорд продолжительности прямой линии

Три часа длилась прямая линия губернатора Петербурга Александра Беглова 12 декабря. За это время он успел ответить на несколько десятков вопросов от горожан и ведущих. Эта прямая линия стала самым длинным пребыванием Беглова в эфире. Под конец трансляции Беглов заявил, что готов отвечать на вопросы до самого утра, но ведущий Юрий Зинчук его остановил.

До этого трансляции с главой города продолжались не более двух часов. Так, в декабре 2022 года он общался с жителями 2 часа и 5 минут, а в январе 2023 года - 58 минут. Другие трансляции с губернатором длились не больше часа.

По традиции, ведущие в эфире озвучивали заранее отобранные вопросы. Связаться напрямую со студией у горожан возможности не было. В эфире глава города обсудил дороги, Год семьи, строительство жилья, в частности, закон о комплексном развитии территорий, а также затронул тему метро, спорта, благоустройства и зимней уборки города.

Константин Леньков / Кадр из трансляции на странице Александра Беглова в VK