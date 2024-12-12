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Новости 12 декабря, 23:54

Беглов установил рекорд продолжительности прямой линии

фото ЗакС политика Беглов установил рекорд продолжительности прямой линии

Три часа длилась прямая линия губернатора Петербурга Александра Беглова 12 декабря. За это время он успел ответить на несколько десятков вопросов от горожан и ведущих. Эта прямая линия стала самым длинным пребыванием Беглова в эфире. Под конец трансляции Беглов заявил, что готов отвечать на вопросы до самого утра, но ведущий Юрий Зинчук его остановил.  

До этого трансляции с главой города продолжались не более двух часов. Так, в декабре 2022 года он общался с жителями 2 часа и 5 минут, а в январе 2023 года - 58 минут. Другие трансляции с губернатором длились не больше часа. 

По традиции, ведущие в эфире озвучивали заранее отобранные вопросы. Связаться напрямую со студией у горожан возможности не было. В эфире глава города обсудил дороги, Год семьи, строительство жилья, в частности, закон о комплексном развитии территорий, а также затронул тему метро, спорта, благоустройства и зимней уборки города. 

Константин Леньков / Кадр из трансляции на странице Александра Беглова в VK


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