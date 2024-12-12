Беглов не назвал дату открытия метро "Горный институт"

Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал называть точную дату открытия станции метро "Горный институт". Во время прямой линии 12 декабря он лишь пообещал, что первый поезд с пассажирами отправится туда "до конца года", то есть в течение трех недель. Беглов подчернул, что новую станцию могли бы открыть еще осенью, однако из-за бюрократических нюансов сделать это не получилось.

Ранее СМИ писали, что 25 декабря рассматривалось как основная дата открытия метро к которой стремились чиновники и рабочие. Основной трудностью в этом вопросе было отсутствие двух важных документов: заключения о соответствии и разрешения на ввод.

Также во время обсуждения темы строительства метрополитена Беглов рассказал, что самый трудный этап развития отрасли пройден и теперь процесс будет идти легче. Еще Беглов вновь рассказал об истории предыдущей компании, которая занималась строительством метро в Северной столице. В частности, о ее банкротстве, об устаревшем оборудовании, а также об отсутствии доступных земельных участков для строительства депо.

Отметим, ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволит Петербургу самостоятельно проводить государственную экспертизу для важных градостроительных объектов. Предполагается, что это позволит готовить необходимую документацию для строительства метро в более короткие сроки.

Константин Леньков / Кадр из трансляции телеканала Санкт-Петербург