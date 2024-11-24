Петербургу дали полномочия на проведение госэкспертизы для строительства метро

Президент Владимир Путин подписал закон, который наделяет Смольный полномочием по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства ряда объектов, в том числе новых станций метрополитена. Документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов 23 ноября.

Положение также позволяет городу самостоятельно проводить экспертизу документов для строительства объектов воздушного транспорта, дорог федерального значения и особо значимых объектов культурного наследия. Исключением будут объекты обороны и безопасности, а также те объекты, информация о которых может составлять государственную тайну.

Предполагается, что после утверждения этого положения закона сроки на подготовку документации для развития петербургского метрополитена могут сократиться. Ранее такое исключительное право на проведение госэкспертизы было только у Москвы.

В Петербурге уже пять лет не открывали новые станции метро. Самые последнии из них, "Шушары", "Дунайская" и "Проспект славы" открыли свои двери 3 октября 2019 года. Сейчас Смольный обещает открыть до Нового года станцию метро "Горный институт". Слухи о том, что ее открытие могут перенести на 2025 год, чиновники из Смольного опровергают.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру