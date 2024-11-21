В Смольном опровергли слухи о переносе открытия станции "Горный институт"

Комитет по строительству Петербурга прокомментировал слухи о переносе открытия станции метро "Горный институт" на 2025 год, об этом пишет "Фонтанка.ру".

В ведомстве заверили, что строительные работы на участке "Спасская" – "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии, включая обкатку и испытания, завершатся к концу 2024 года.

Ранее в сети появился скрин предполагаемого внутреннего документа, намекающий на то, что станция будет введена в эксплуатацию только в следующем году. Однако представители комитета опровергли эти утверждения, заявив, что работы на новом участке линии осуществляются в соответствии с утверждёнными сроками и регламентами.

В Смольном подчеркнули, что строительная готовность объекта и его техническая готовность – это разные этапы. Завершение комплекса мероприятий, включая обкатку путей, испытания инженерных систем и проверку безопасности, запланировано на декабрь 2024 года.

Информация о переносе даты открытия появилась после публикации в Telegram-канале "СПБ-Строительный". Там утверждают, что в распоряжении администраторов оказался график компании "Метрострой Северной столицы", где обкатка путей назначена на декабрь, что, по мнению авторов канала, исключает запуск станции до Нового года.

Напомним, что замглавы "Петербургского метрополитена" Вадим Арсеньев заявил, что строящаяся станция метро "Горный институт" находится на "высокой степени готовности". Первый запуск поездов запланирован 25 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру