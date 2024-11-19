Первый запуск поездов до "Горного института" запланирован на 25 ноября

Строящаяся станция метро "Горный институт" находится на "высокой степени готовности", запуск первого поезда к ней намечен на 25 ноября, заявил замглавы "Петербургского метрополитена" Вадим Арсеньев. Его слова прозвучали в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе".

— На 25 число у нас запланировано ноября. <...> Станция высокой степени готовности, но еще остаются, естественно, проблемные вопросы, которые нужно будет решить совместно с "Метростроем Северной столицы", — заявил представитель предприятия.

Арсеньев добавил, что в ходе обкатки могут обнаружиться "новые какие-то проблемы", которые потребуется решать.

В свою очередь, зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков не смог назвать сроки открытия станции для пассажиров. "Насколько я слышал из открытых источников, <...> наверное, да, план такой есть", — заявил чиновник в ответ на вопрос о том, планируется ли запуск "Горного института" до конца 2024 года.

В минувшем апреле губернатор Александр Беглов заявил о том, что открытие "Горного института" может состояться раньше намеченного срока, в сентябре. Этого, однако, не случилось. В конце октября Беглов говорил уже о планах завершить строительные работы на станции до конца года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру