ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:10

Первый запуск поездов до "Горного института" запланирован на 25 ноября

фото ЗакС политика Первый запуск поездов до "Горного института" запланирован на 25 ноября

Строящаяся станция метро "Горный институт" находится на "высокой степени готовности", запуск первого поезда к ней намечен на 25 ноября, заявил замглавы "Петербургского метрополитена" Вадим Арсеньев. Его слова прозвучали в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе".

— На 25 число у нас запланировано ноября. <...> Станция высокой степени готовности, но еще остаются, естественно, проблемные вопросы, которые нужно будет решить совместно с "Метростроем Северной столицы", — заявил представитель предприятия.

Арсеньев добавил, что в ходе обкатки могут обнаружиться "новые какие-то проблемы", которые потребуется решать.

В свою очередь, зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков не смог назвать сроки открытия станции для пассажиров. "Насколько я слышал из открытых источников, <...> наверное, да, план такой есть", — заявил чиновник в ответ на вопрос о том, планируется ли запуск "Горного института" до конца 2024 года.

В минувшем апреле губернатор Александр Беглов заявил о том, что открытие "Горного института" может состояться раньше намеченного срока, в сентябре. Этого, однако, не случилось. В конце октября Беглов говорил уже о планах завершить строительные работы на станции до конца года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама