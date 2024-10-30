Беглов пообещал закончить работы на станции "Горный институт" до конца года

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время доклада по законопроекту о бюджете на ближайшие три года заявил, что строительные работы на станции метро "Горный институт" собираются закончить до конца 2024 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Также глава города пообещал, что в 2025 году в Петербурге начнут работать еще две новые станции метро: "Казаковская" и "Путиловская". Месяц или время года, в которое их планируется открыть, Беглов не уточнил. Он добавил, что в проекте бюджета предусмотрено покупка 318 новых вагонов для подвижных составов метрополитена.

В бюджете Петербурга на три года собираются выделить на строительство метро 170 млрд рублей. Только 35 млрд рублей из них - в 2025 году.

Напомним, ранее "Горный институт" планировали открыть к сентябрю 2024 года, к выборам губернатора, однако торжественное мероприятие, как это было в 2019 году во время частичного открытия станции "Шушары" , не состоялось. "Горный институт" должен стать первой новой станцией метро в Петербурге за последние пять лет.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру