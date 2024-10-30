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Беглов пообещал закончить работы на станции "Горный институт" до конца года

фото ЗакС политика Беглов пообещал закончить работы на станции "Горный институт" до конца года

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время доклада по законопроекту о бюджете на ближайшие три года заявил, что строительные работы на станции метро "Горный институт" собираются закончить до конца 2024 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Также глава города пообещал, что в 2025 году в Петербурге начнут работать еще две новые станции метро: "Казаковская" и "Путиловская". Месяц или время года, в которое их планируется открыть, Беглов не уточнил. Он добавил, что в проекте бюджета предусмотрено покупка 318 новых вагонов для подвижных составов метрополитена. 

В бюджете Петербурга на три года собираются выделить на строительство метро 170 млрд рублей. Только 35 млрд рублей из них - в 2025 году.

Напомним, ранее  "Горный институт" планировали открыть к сентябрю 2024 года, к выборам губернатора, однако торжественное мероприятие, как это было в 2019 году во время частичного открытия станции "Шушары" , не состоялось. "Горный институт" должен стать первой новой станцией метро в Петербурге за последние пять лет. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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