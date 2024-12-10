"Фонтанка": Метро "Горный институт" могут открыть 25 декабря

Собеседники издания "Фонтанка" сходятся во мнении, что открытие новой станции метро "Горный институт" может состояться 25 декабря. Источники издания отмечают, что объект еще не прошел до конца все формальные процедуры. Сейчас станция ожидает два "ключевых" документа, заключение о соответствии и разрешение на ввод.

В своих комментариях собеседники "Фонтанки" отмечают, что 25 декабря - дата, к которой поставлена задача открыть метро, однако из-за множества участников в процессе прийти к единой дате непросто.

В конце ноября вице-губернатор Николай Линченко лично проверял ход строительства на станции. Тогда чиновник писал в своих соцсетях, что остались "последние штрихи". Тогда же от "Спасской" до "Горного института" прошел первый полноразмерный поезд.

Напомним, станция "Горный институт", в случае открытия, станет первой станцией метрополитена в Петербурге за пять лет. В последний раз новые станции открывали в 2019 году. Запуск "Горного инстутута" неоднакратно переносили. В начале года, например, планировалось, что станция заработает к сентябрю.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру