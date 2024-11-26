Линченко о станции "Горный институт": Остались последние штрихи

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, который курирует в городе вопросы строительства, спустился на строящуюся станцию метро "Горный институт", чтобы проверить готовность объекта к открытию. Накануне до станции впервые прошел поезд от "Спасской". Фотографиями интерьера новой станции чиновник поделился в своем Telegram-канале 26 ноября. По словам Линченко, рабочим предстоит провести финальную проверку оборудования и инженерных систем, а также протестировать коммуникации и системы безопасности. Также пока не закончены работы по благоустройству прилегающей территории.

"Метростроители завершили основные отделочные работы: укладку гранитного камня и мрамора в среднем и боковых тоннелях, монтаж декоративных элементов, включая четыре панно в центральном зале и архитектурное освещение, а также навигации для пассажиров. Остались последние штрихи", - написал Линченко.

К сегодняшнему дню на станции закончен монтаж лифтового оборудования и ступеней четырех лент эскалаторов. Вместе с Линченко, судя по фотографиям, объект посетил вице-губернатор Кирилл Поляков, отвечающий за транспорт в Петербурге.

Отметим, в августе 2024 года Линченко, комментируя ход строительства станции, говорил, что "осталось немного".

Станция "Горный институт" станет продолжением Лахтинско-Правобережной, четвертой линии петербургского метрополитена. Она может стать первой станцией в городе, построенной за последние пять лет. Сроки окончания строительства неоднократно переносились. Окончательная дата открытия "Горного института" для петербуржцев не сообщалась, однако губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что строительство собираются закончить до конца 2024 года.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Николая Линченко