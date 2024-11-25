Первый поезд прошел до строящейся станции "Горный институт"

В Петербурге в тестовом режиме запустили первый поезд от станции "Спасская" до строящейся станции "Горный институт". Об этом сообщили в Telegram-канале компании "Метрострой Северной столицы". Поезд успешно прошел участок длиной более 3,6 км.

В ходе тестирования специалисты проверят работу систем связи, корректность функционирования централизованного управления, сигнальных механизмов, стрелочных переводов и автоматического ведения поездов.

Станцию "Горный институт" планируют открыть до конца 2024 года. Для этого необходимо завершить контрольные мероприятия и получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Отделочные работы на объекте практически завершены, а у эскалаторов уже установлены турникеты.

скриншот из Telegram-канала «Метрострой Северной столицы»