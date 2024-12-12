Беглов о КРТ: Никаких насильственных переездов по программе не будет

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе не будет реализовываться программа комплексного развития территорий (КРТ), пока в законе не будут прописаны все требования жителей города. Он подчеркнул, что без согласия собственников никаких переселений не будет. Об этом глава города рассказал во время прямой линии 12 декабря в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Беглов пообещал, что город будет добиваться поправок в федеральное законодательство.

- Попыток скорректировать федеральный закон мы не оставляем. Будем откладывать реализацию программы комплексного развития территорий в Петербурге до тех пор, пока федеральные законодатели не услышат позицию города. Пока мы не урегулируем, все важные для горожан вопросы, мы к этой программе мы не приступим. Никаких насильственных переездов по программе в Петербурге не будет. Нет согласия - нет переезда, - заявил Беглов.

Беглов также рассказал про работу Общественного штаба по вопросам КРТ при Заксобрании, в который вошли депутаты парламента, представители общественных организаций и критики закона. Итогом работы стал комплекс поправок, которые законотворцы отправили в Государственную думу. В Москве предложение петербургских депутатов пока не поддержали.

Напомним, после принятия закона о КРТ многие собственники квартир в "хрущевках" начали критиковать положение о программе. Они были недовольны тем, что, согласно положениям закона, панельные хрущевки могут быть снесены ради строительства нового жилья. После волны критики парламент решил приостановить некоторые положения закона так, чтобы реализовать программу было невозможно. Сейчас "мораторий" продлен до 2026 года.

Вопрос о КРТ был одним из самых популярных среди всех вопросов, которой собирали к прямой линии губернатора. Всего организаторы трансляции собрали более двух тысяч вопросов.

Константин Леньков / Кадр из трансляции телеканала Санкт-Петербург