Началась "прямая линия" губернатора Александра Беглова

На телеканале "Санкт-Петербург" вечером 12 декабря началась трансляция с участием главы города Александра Беглова. На ней он будет отвечать на вопросы петербуржец в прямом эфире. Вопросы для эфира собирали заранее на ресурсах правительства. Ведущий Юрий Зинчук заявил, что к трансляции поступило более двух тысяч вопросов

Часть обращений пользователи соцсетей оставляли в комментариях на странице Беглова в VK.Например, под публикацией с анонсом "прямой линии", опубликованной 5 декабря, на момент начала трансляции накопилось 2,6 тысячи вопросов. Сейчас там самый популярный вопрос посвящен Митрофаньевскому мемориальному парку - он набрал почти 600 лайков. Также большую поддержку пользователей получило сообщение о нехватке социальной инфраструктуры в Адмиралтейском районе. Также часть вопросов оставили критики закона о комплексном развитии территории.

Напомним, Беглов проводит прямые линии с декабря 2021 года. Глава города неоднократно обещал, что общение в таком формате будет проходить регулярно, однако чаще всего на них появлялись вице-губернаторы.

Константин Леньков / Кадр из трансляции телеканала Санкт-Петербург