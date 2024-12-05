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Новости 14:24

Беглов проведет "прямую линию" 12 декабря

фото ЗакС политика Беглов проведет "прямую линию" 12 декабря

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил в своих социальных сетях, что проведет "прямую линию", на которой будет отвечать на вопросы горожан, 12 декабря, в четверг. Эфир, как и другие "прямые линии" с членами правительства города, будет вестись на телеканале "Санкт-Петербург" и на странице губернатора "ВКонтакте". 

"Стали традицией наши ежегодные встречи в прямом эфире, на которых отвечаю на ваши вопросы. В ежедневном режиме читаю ваши обращения на личной странице. По ним принимаем конкретные решения. <...> Несмотря на то, что мы находимся в постоянном контакте, я уверен, нам будет о чём поговорить. Жду ваших вопросов на любые темы, включая стратегическое развитие города. Готов поделиться своим видением", - написал Беглов. 

Вопросы для губернаторского эфира будут собирать в соцсетях Беглова, а также по телефону 246-79-49. Сама трансляция запланирована на 20:00. Глава города добавил, что все обращения, которые он не успеет обсудить во время эфира, получат ответ от его коллег. 

Впервые Беглов провел свою "прямую линию" в декабре 2021 года, после того как президент Владимир Путин обратился к главам регионов общаться со своими жителями в подобном формате. Позже он вновь "беседовал" с жителями в конце 2022 года. Тогда трансляция запомнилась техническими проблемами и заранее подготовленными вопросами. В начале 2023 года он говорил, что будет проводить такие онлайн-встречи ежемесячно, однако вместо губернатора на вопросы жителей отвечали его заместители. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Беглов Александр Дмитриевич 




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