Беглов проведет "прямую линию" 12 декабря

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил в своих социальных сетях, что проведет "прямую линию", на которой будет отвечать на вопросы горожан, 12 декабря, в четверг. Эфир, как и другие "прямые линии" с членами правительства города, будет вестись на телеканале "Санкт-Петербург" и на странице губернатора "ВКонтакте".

"Стали традицией наши ежегодные встречи в прямом эфире, на которых отвечаю на ваши вопросы. В ежедневном режиме читаю ваши обращения на личной странице. По ним принимаем конкретные решения. <...> Несмотря на то, что мы находимся в постоянном контакте, я уверен, нам будет о чём поговорить. Жду ваших вопросов на любые темы, включая стратегическое развитие города. Готов поделиться своим видением", - написал Беглов.

Вопросы для губернаторского эфира будут собирать в соцсетях Беглова, а также по телефону 246-79-49. Сама трансляция запланирована на 20:00. Глава города добавил, что все обращения, которые он не успеет обсудить во время эфира, получат ответ от его коллег.

Впервые Беглов провел свою "прямую линию" в декабре 2021 года, после того как президент Владимир Путин обратился к главам регионов общаться со своими жителями в подобном формате. Позже он вновь "беседовал" с жителями в конце 2022 года. Тогда трансляция запомнилась техническими проблемами и заранее подготовленными вопросами. В начале 2023 года он говорил, что будет проводить такие онлайн-встречи ежемесячно, однако вместо губернатора на вопросы жителей отвечали его заместители.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру