Потешная линия Беглова

Александра Беглова" width="720" height="445">Кадры из трансляции прямой линии Александра Беглова

Прямая линия губернатора Александра Беглова прошла комично. Он путался во времени, комментировал собственное обещание, данное еще летом, и отвечал на вопросы, сгенерированные его пресс-секретарем. Трансляция несколько раз прерывалась, а однажды, казалось, закончилась, но потом возобновилась. Рассказываем о самом важном.

Губернатор Александр Беглов 10 декабря выступал перед горожанами в режиме реального времени. Это транслировали на его странице "ВКонтакте" и в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Однако дозвониться до этой прямой линии было невозможно. Писать в комментарии тоже было бессмысленно. Все вопросы принимали заранее.

В Смольном их группировали, обобщали и отбирали для эфира. На прямой линии наиболее волнующие горожан темы до губернатора доносила его пресс-секретарь Инна Карпушина. У пресс-службы была возможность сгладить острые углы, а у Беглова — основательно подготовиться заранее. Могло ли что-то пойти не так? Могло.

Петербургский градоначальник провел прямую линию во второй раз. Летом 2021 года Владимир Путин поручил главам субъектам ежегодно отвечать на вопросы граждан так же, как он это делает сам. Через полгода Беглов провел свою первую прямую линию. Вопросы на ней озвучивали эксперты, которые не уставали хвалить губернатора за его работу, а отвечать иногда приходилось профильным чиновникам.

На этот раз было больше минимализма. Губернатор Беглов выступил от лица всей городской власти, а его пресс-секретарь Инна Карпушина — от лица народа. Глава города начал с того, что похвалился заработанным Петербургом 1 трлн рублей и пожурил "жуликов":

"Любая реформа связана с необходимостью навести порядок, избавиться от "серых" схем и от жуликов в том числе. В свою очередь, жулики которые пытаются сохранить свои доходы, организуют информационные атаки на правительство города".

О "жуликах" за эфир он вспоминал неоднократно. Например, обвинил их в сознательном обмане участников долевого строительства. Проблема обманутых дольщиков — первый крупный вызов, с которым Беглов столкнулся, придя в Смольный. Он обещал решить ее в 2020 году, потом — в 2022-м. На этом эфире объявил, что в 2023 году останется ввести пять проблемных объектов.

Строительную тему продолжил вопрос о социальной инфраструктуре. Беглов заявил об опережающих темпах ее возведения.

"За три года город введет 62 школы, 106 детских садов. Весь дефицит, накопленный за полтора десятка лет, мы планируем полностью закрыть к началу 2025 года", - пообещал губернатор.

Сказав это, он, не глядя, написал что-то ручкой на листке и обвел сделанную надпись. Следом пошли вопросы об общественном транспорте.

"Зачем городу в принципе понадобилась транспортная реформа?" - спросила Карпушина.

Беглов опустил глаза, несколько секунд смотрел в свои бумаги, а затем стал перечислять причины и задачи реформы. Это не только замена изношенного транспорта и отказ от коммерческих маршрутов. Оказалось, что губернатору не нравилось, как выглядят маршрутчики:

"Вспомните, как выглядели водители маршруток, и как сейчас водители автобусов", - заметил он.

Но и это еще не всё. Беглов добавил, что "надо было навести порядок с экологией", то есть перейти на экологически чистый вид топлива.

"Еще один важный момент — транспорт стал доступным для маломобильных горожан и мам с колясочками", - выдал диминутив губернатор.

По мнению Беглова, статистика ДТП говорит в пользу реформы. Их количество снизилось на 20%, а происшествий по вине водителей автобусов — на 30%.

После получаса общения губернатор начал отвечать на вопрос о строительстве метро. Новых станций в городе не открывалось три года и в ближайшее время не ожидается. Во всех проблемах Беглов традиционно обвинил уже ушедшую с рынка компанию "Метрострой". Закончить свою мысль он не успел — трансляция оборвалась. Почти минуту на экранах горожан развевался флаг Петербурга. Потом эфир восстановили. "Тишина", - скомандовал Беглов каким-то людям за кадром и беседа продолжилась.

Про метро уже забыли. Карпушина спросила о реабилитации участников спецоперации. Беглов пообещал, что к Новому году на каждого ребенка мобилизованных выплатят по 10 тысяч рублей. Вопрос о реабилитации он назвал правильным и призвал близких мобилизованных не стесняться и обращаться к городским властям.

"Плавно переходим к последнему нашему вопросу, новогоднему, - продолжила Карпушина. - Читаю его: "Петербург много лет накануне Нового года проводит акцию "Ёлка желаний" для ребят, которые оказались в трудных ситуациях. Было бы правильно организовать такую ёлку для детей из Мариуполя". Пишут наши жители, горожане".

Беглов пообещал сделать это и в Петербурге, и в Мариуполе.

"Мы вынуждены заканчивать наш эфир", - объявила Карпушина.

Поскольку многие вопросов задать не успели, она предложила делать тематические прямые эфиры раз в месяц. Беглов согласился. Его общение с горожанами в лице пресс-секретаря к тому моменту продлилось всего 50 минут. Однако биологические часы губернатора считали иначе.

"Мы работаем почти два часа. Конечно, на все вопросы ответить невозможно. Просто времени не хватит, хотя вопросов очень много", - посетовал глава региона.

Хотя логическую точку в эфире, казалось бы, уже поставили, Карпушина объявила, что его придется прервать на 15 минут. Трансляция "ВКонтакте" завершилась. В домовых и районных чатах противников закона о комплексном развитии территорий в это время появились гневные сообщения. Жители "хрущевок" загодя забрасывали горячую линию и страницу Беглова вопросами о КРТ, а он об этом так ничего и не сказал.

После примерно 40 минут молчания на странице губернатора появилось сообщение: "У нас существенные технические неполадки. Скоро продолжим". В комментариях под этим постом кто-то написал: "У вас существенные неполадки в структуре власти. Можете не продолжать". Сообщение стало набирать лайки и администраторы страницы быстро его удалили. Остались только реакции от пользователей, которые рассказывали, с каким нетерпением ждут продолжения, или писали в стиле: "Ничего, бывает, это же техника".





Через несколько минут трансляция возобновилась. Беглов все-таки ответил на вопрос про метро. Он прокомментировал собственное обещание, которое дал в августе. Тогда губернатор заявил, что в Петербурге появятся 89 станций метро. Спустя четыре месяца он уточнил, что имел тогда в виду все объекты инфраструктуры подземки, а не только станции.

Настал черед и вопроса о комплексном развитии территорий. Зачитывать сообщения тех, кто выступает за полную отмену закона о КРТ, пресс-секретарь губернатора не стала, но перечислила пару предложений по совершенствованию документа. Услышав вопрос, Беглов снова стал что-то обводить на своем листке. Ответил он туманно: предложения справедливые, но надо все как следует проработать, тем более, что квартиры в "хрущевках", по мнению губернатора, "не отвечают технике безопасности".

"Мы же делаем это для жителей, а не для кого-то. Чтобы жителям было удобно", - высказался глава города о планах новой реновации.

Оказалось, что многих горожан интересует тема инвесторов, с которыми сотрудничает город. Этим вопросом и решили закончить эфир. Беглов похвалился, что за годы его правления объем инвестиций в основной капитал вырос на 16,5%.

"На часах 14 часов 4 минуты. Мы работаем в эфире уже больше двух часов и договорились, что такие прямые линии будем проводить каждый месяц. Они будут посвящены какой-то одной теме", - подвела итог Карпушина.

Ближайшую прямую линию планируют провести в январе. Тему для нее пообещали определить голосованием.

Сергей Еремеев