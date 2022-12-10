Беглов вновь пообещал решить проблемы обманутых дольщиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямого эфира 10 декабря заверил обманутых дольщиков, что их проблемы будут закрыты в 2023 году.

"К началу 2022 года смогли завершить 54 дома. Оставалось 15 проблемных объектов. Сейчас вводим 10 - до конца этого года. И в 2023 году введем оставшиеся пять", - пообещал Беглов.

Появление долгостроев он объяснил действиями жуликов, которые сознательно обманывали граждан.

"Не все застройщики справились со своими обязательствами. Если говорить откровенно, то некоторые жульничали. Тысячи семей остались и без квартир, и без денег. Даже претензий предъявить было никому. Жулики или сбежали, или сели в тюрьму", - заявил Беглов.

Напомним, ранее он обещал решить проблему обманутых дольщиков до конца 2020 года. Затем - до начала 2023-го.