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Новости 13:48

Беглов вновь пообещал решить проблемы обманутых дольщиков

фото ЗакС политика Беглов вновь пообещал решить проблемы обманутых дольщиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямого эфира 10 декабря заверил обманутых дольщиков, что их проблемы будут закрыты в 2023 году.

"К началу 2022 года смогли завершить 54 дома. Оставалось 15 проблемных объектов. Сейчас вводим 10 - до конца этого года. И в 2023 году введем оставшиеся пять", - пообещал Беглов.

Появление долгостроев он объяснил действиями жуликов, которые сознательно обманывали граждан.

"Не все застройщики справились со своими обязательствами. Если говорить откровенно, то некоторые жульничали. Тысячи семей остались и без квартир, и без денег. Даже претензий предъявить было никому. Жулики или сбежали, или сели в тюрьму", - заявил Беглов.

Напомним, ранее он обещал решить проблему обманутых дольщиков до конца 2020 года. Затем - до начала 2023-го.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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