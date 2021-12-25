"Прямая линия" Беглова: Поручения даны, благодарности приняты

Александ Беглов, кадр трансляции в соцсети "ВКонтакте"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 декабря провел прямую линию, где отвечал на вопросы жителей города. Основные проблемные точки должны были определить эксперты, которые в основном говорили о положительных улучшениях в Петербурге. Хотя несколько вопросов все же прозвучало: и про уборку снега, и про обустройство школ, и про экскурсии для пожилых людей.

Проблему решили или решаем...

Вопросы для прямой линии собирали заранее: на странице губернатора в социальной сети "ВКонтакте" и по специальной телефонной линии. Вела программу пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина. В самом начале она представила специалистов, которые отобрали самые популярные вопросы по своим сферам.

В частности, блоком по образованию занималась народный учитель России, председатель совета академической гимназии №56 Майя Пильдес. Получив слово, она начала не с вопросов, а с рассказа о том, как похорошела система образования петербурга за последнее время. Количество введенных в эксплуатацию школ и садов "просто ошеломляет", заявила Пильдес. По ее словам, это заслуга правительства города. Она поблагодарила Смольный и за конкурс для образовательных учреждений, по которому они смогли получить "значительные суммы" на новые кабинеты и оборудование.

Пару вопросов Пильдес все же зачитала: родители просили решить проблемы с ремонтом и оборудованием школ. Беглов в ответе напомнил, что недавно в городе приняли бюджет на ближайшие три года. По нему на ремонт школ и покупку оборудования выделено 25 млрд рублей, заявил губернатор. Он не уточнил, эти средства выделены в рамках одного года или трех.

За вопросы по социальной политике отвечала уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. Она заявила, что Петербург - один из наиболее социально-ориентированных городов. Поэтому сюда и очень любят переезжать из других субъектов, считает омбудсмен.

Агапитова сообщила, что поступило много вопросов о пособиях для детей от 3 до 7 лет из-за несостыковок в документах об этих выплатах от президента и от петербургских властей. Но этот вопрос уже решается с вице-губернатором по здравоохранению и соцполитике Олегом Эргашевым, заявила омбудсмен. По ее словам, спрашивали петербуржцы и о доступной среде. Но тут тоже все решается: соответствующая программа продлена, а исполнительные органы власти всегда готовы реагировать на обращения жителей, сказала Агапитова.

- Надо просто побольше внимания, и чтобы сами жители сигнализировали, что у поликлиники чего-то не хватает, около дома невозможно подъемник поставить, и так далее. В принципе, мне кажется, что органы исполнительной власти всегда готовы отреагировать. Какого-то дефицита средств на то, чтобы развивать эту доступную среду у нас нет, - считает омбудсмен.

Беглов решил поделиться своими соображениями по проблеме. Он заявил, что программы по развитию доступной среды мало - застройщики должны тоже внести свою лепту.

- Действия должны быть другими. То, о чем мы договариваемся с проектными организациями, застройщиками. Они должны уже в проекты включать, а не исправлять, [комфортную среду] <...> Почему сразу не запроектировать квартал, где все предусмотрено? - задался вопросом глава города.

Он добавил, что еще раз строго обговорит эту тему с вице-губернатором по строительству Николаем Линченко. Не только этому представителю правительства придется иметь разговор с начальником после прямой линии. Беглов, отвечая на ряд вопросов, говорил, что обязательно даст распоряжение вице-губернатору, руководителю комитета в обсуждаемой сфере или главе определенного района.

Главе комитету по транспорту Кириллу Полякову даже пришлось в прямом эфире отчитываться о решении проблемы транспортного обеспечения новостроек в Приморском районе. Он заявил, что маршруты общественного транспорта увеличены, но из-за пробок бывают сбои. Но с переходом на новую систему в 2022 году проблема будет решена, заявил Поляков.

Снег и заготовки ответов

Свою ответственность губернатор признал только по одному вопросу - уборка снега. Эту тему выделили в блок о комфортной среде, за вопросы по которому отвечал в зале ректор Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Репина Семен Михайловский. Он тоже сначала хвалил улучшения в городе, а ставить вопрос перед губернатором о проблемах с уборной зимних осадков не хотел.

- Вопрос про снег… Но я думал, может, он слишком острый… - сказал Михайловский.

Пресс-секретарь Беглова и ведущая прямой линии Карпушина решила, что все же стоит обсудить проблему. При поддержке губернатора она перенаправила вопрос присутствующим в зале экспертам. Уже после их высказываний слово взял Беглов.

- Прежде всего, то, что касается уборки города и уборки снега, самый ответственный за это все - это губернатор Санкт-Петербурга. Потому что другого быть не может. <...> Он должен и обязан, и я это делаю, организовать этот процесс, независимо от того, кто собственник [территории], - сказал глава города.

Он сообщил, что снега, конечно, выпало много, но за три недели вывезен 1 млн кубометров снега - а за всю прошлую зиму вывезено 1,3 млн кубометров. Беглов напомнил, что выступает против сбрасывания снега в реки и каналы и против использования большого числа реагентов. Это создает свои проблемы - например, копятся сугробы на улицах города, отметил губернатор. Но лучше так, чем портить экологию и обувь с лапами животных, считает Беглов.

По его словам, сложности возникли и из-за отсутствия закупок снегоуборочной техники в два предыдущих ковидных года, и из-за далекого расположения снегоплавильных пунктов, и из-за "разгильдяйства" управляющих компаний, и из-за запаркованности улиц.

- Надо понимать, что за один щелчок весь снег не вывезти из такого сложного мегаполиса, - сказал Беглов.

По его словам, для решения проблемы нужна коллективная работа. Он добавил, что все же все магистральные улицы убраны от снега. Работа общественного транспорта тоже не нарушалась, сказал Беглов.

Отметим, 10 декабря СМИ писали о застрявшем в снегу автобусе. Двигаться транспорт смог после помощи прохожих, сообщали очевидцы. Аналогичная ситуация произошла 13 декабря - выбраться автобусу из снега помогли пассажиры, писали СМИ.

Во время речи губернатора об уборке снега на экране около него крутили видео, как техника занимается сбором зимних осадков. Много было и видеовопросов губернатору, а то и видеоблагодарностей. Например, женщина из Пушкинского района сказала спасибо главе города за то, что к их частному дому провели газ. Петербурженка представилась как Юрия Григорьева, но Беглов откуда-то узнал имя ее отца и в ответ, благодаря Григорьеву за теплые слова, назвал ее по имени и отчеству.

В конце программы Беглов решил сам выбрать несколько вопросов из тех, что ему прислали в соцсети "ВКонтакте". Его взгляд упал на просьбу пожилой женщины из Совета ветеранов №3 муниципального образования "Урицк".

- "Надеемся на чудеса, вдруг да и произойдут. Очень были бы признательны, если бы вы помогли нам посмотреть украшенный новогодний Петербург. Мы, к сожалению, себе такую экскурсию устроить не в силах: кто с палочкой, кто вследствие возраста не может оперативно совершить такое мероприятие", - зачитал Беглов обращение.

Он пообещал, что экскурсию организуют. Напоследок губернатор решил зачитать вопрос о выплате задолженностей по зарплатам сотрудников "Метростроя", который ранее обанкротился. Беглов заявил, что город не обязан этим заниматься - это долги компании. Но вопрос решается и до Нового года все долги будут выплачены, повторил губернатор информацию от ноября 2021 года.

В целом, почти все озвученные вопросы оказались уже решенными или в процессе решения, судя по словам участников мероприятия. С остальными разберутся в ближайшее время, выразил уверенность Беглов.

Некоторые вопросы все же остались без ответов. Накануне прямой линии петербуржцы сообщали, что их вопросы на странице Беглова в соцсети "ВКонтакте" исчезли. Активисты писали, что удалялись комментарии с вопросами о градозащите, сохранении зеленых зон, уборке снега и транспортной инфраструктуре. Некоторые петербуржцы заявили, что писали о проблемах повторно - но записи вновь пропадали.

София Саттарова