Зарплатные долги перед "метростроевцами" рассчитывают погасить до Нового года

Глава петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин на встрече с представителями "Метростроя" и "Метростроя Северной столицы" обсудил наболевшую тему долгов перед рабочими, передает издание "Петербургский дневник". По данным чиновника, всем уволившимся из "Метростроя" пока выплатили около 332 млн рублей.

Из одной компании в другую на сегодняшний день перешли порядка 3100 сотрудников, продолжают числиться в "Метрострое" около 300 человек. Имеется также часть бывших "метростроевцев", решивших сменить специализацию. До конца года, по прикидкам Левакина, все долги по зарплатам реально погасить. Он рассказал, откуда на это возьмутся деньги.

"У "Метростроя Северной столицы", который является единственным поставщиком, большая производственная программа, но ему необходимо оборудование, которое находится у старого "Метростроя". Сейчас принимается решение о заключении долгосрочных договоров аренды, которые позволят получить авансовый платеж до двух лет вперед. И из этого авансового платежа будет выплачена задолженность", - рассказал глава комитета.

Отметим, что 29 ноября несколько десятков рабочих собрались перед зданием петербургского правительства, выражая свое несогласие с затянувшимися долгами по зарплате. По словам некоторых из "метростроевцев", причитающиеся им деньги они не могут получить уже третий год.

Юридически АО "Метрострой" стало банкротом в конце августа. Правопреемником организации стала новая компания "Метрострой Северной столицы", созданная Смольным и ВТБ в прошлом году.